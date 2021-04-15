Теперь он едет не до театра Разгуляй, а разворачивается у ВХЗ.

Во Владимире произошла авария на подстанции «Владимирпассажиртранса», расположенной в микрорайоне Доброе. В результате мэрия вынуждена была изменить движение троллейбусов по маршруту №1. Они временно курсируют не до театра «Разгуляй», а разворачиваются у Владимирского химзавода.Инцидент произошёл из-за технологического сбоя на двух силовых кабелях. Светофор у ВХЗ перенастроили, чтобы троллейбусы смогли развернуться. Ремонтники планируют запустить подстанцию к вечеру 15 апреля.В горадминистрации пообещали проинформировать владимирцев о восстановлении привычного маршрута движения троллейбусов.