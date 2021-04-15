Это нечто вроде гибрида зебры и лежачего полицейского.

Это нечто вроде гибрида "зебры" и "лежачего полицейского".Запланировано строительство в этом году пилотного «приподнятого» пешеходного перехода на Судогодском шоссе по президентскому проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Подобные переходы, где площадка для прохождения пешеходов находится на 7 см выше уровня проезжей части, уже хорошо зарекомендовали себя в Москве и других крупных городах России. Главное их достоинство — резко повышающаяся безопасность пешеходов - автотранспорт, заезжая по мини-пандусам на такой переход, волей-неволей вынужден снижать скорость. Кроме того, пешеходный переход будет оборудован «лазерным» освещением — освещающие его световые будут подаваться с помощью лазерного луча и проекторного оборудования.Начальник управления ЖКХ администрации г. Владимира Алексей Шумник добавил, что еще один такой «приподнятый» над проезжей частью пешеходный переход появится в этом году на ул. Большой Московской в районе Центра изобразительного искусства.Напомним, что в минувшем декабре именно здесь в ДТП . А в марте суд рассматривал дело прошло 20-летнего Хакима Бакоева, который в сентябре прошлого годаА, например, в сентябре 2017 года автобус тут жеЕсли этот опыт окажется удачным и эффективным, то город будет «тиражировать» его, оснащая такими переходами наиболее напряженные участки городской улично-дорожной сети.Фото