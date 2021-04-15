15 апреля во Владимире на подстанции предприятия «Владимирпассажиртранс» произошло короткое замыкание. Из-за него троллейбусы маршрута №1, которые должны следовать до театра

15 апреля во Владимире на подстанции предприятия «Владимирпассажиртранс» произошло короткое замыкание. Из-за него троллейбусы маршрута №1, которые должны следовать до театра “Разгуляй”, разворачиваются раньше – у Владимирского химического завода. Сотрудники мэрии перестроили светофор, чтобы водители общественного транспорта смогли сделать разворот. Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Произошел дефект