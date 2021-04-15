Горение - ликвидировано. Пострадавших - нет.

Ночью во Владимире на улице Красносельской горел ТЦ «Макромер». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 23:24 14 апреля ведомство поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия в микрорайон Доброе к месту пожара наблюдалось сильное задымление на первом этаже здания. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 10 кв.адратных метров.Погибших и пострадавших нет. Пострадала готовая продукция - пакеты. К ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава.Причина возгорания - уточняется.