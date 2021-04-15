На территории Владимира, Гусь-Хрустального, Судогодского районов, а также в Ильинском, Брызгаловском, Следневском сельских поселениях и посёлке Балакирево установлен особый противопожарный режим.

Во Владимирской области на территории Владимира, Гусь-Хрустального, Судогодского районов, а также в Ильинском, Брызгаловском, Следневском сельских поселениях и посёлке Балакирево установлен особый противопожарный режим. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе МЧС региона.По состоянию на 15 апреля, во Владимирской области зарегистрировано 83 случая сухой травы. Площадь ландшафтных пожаров составила почти 126 гектаров.Пресс-служба МЧС России напоминает, что в рамках особого противопожарного режима разведение огня - запрещено.«На своих участках необходимо убрать весь сухостой и мусор, сжигать порубочные остатки и сухую траву разрешается не ближе 50 метров от строений, имея в наличии средства связи и первичные средства пожаротушения», - подчеркнули в ведомстве.Напомним, что в области организовано населения на местах. В ежедневно участвует порядка 150 человек. С 12 апреля в регионе пожароопасный сезон.