Конкурсная комиссия департамента здравоохранения Владимирской области подвела итоги региональных конкурсов 2021 года «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Конкурсная комиссия департамента здравоохранения Владимирской области подвела итоги региональных конкурсов 2021 года «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».Теперь наши медработники примут участие во всероссийском этапе конкурса, проводимом под эгидой Минздрава.Победителями признаны следующие врачи-специалисты и медработники среднего звена:− в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» − Инна Михайлова, врач общей практики (семейный врач) Городской клинической больницы №5 г.Владимира;− в номинации «Лучший терапевт» − Татьяна Захарова, врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы №5 г.Владимира;− в номинации «Лучший хирург» − Татьяна Мищенко, врач-хирург Городской клинической больницы №5 г.Владимира;− в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» − Татьяна Егорова, старшая медицинская сестра Городской клинической больницы №5 г.Владимира;− в номинации «Лучшая медицинская сестра» − Елена Белимова, медицинская сестра-анестезист Городской больницы № 4 г.Владимира;− в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» − Евгения Пучкова, участковая медицинская сестра Муромской городской больницы №1;− в номинации «Лучший лаборант» − Ольга Воронина, рентгенолаборант Городской клинической больницы №5 г.Владимира.В номинациях «Лучший кардиолог», «Лучший врач медицинской реабилитации» и «Лучший фельдшер» победители не выявлены.Фто