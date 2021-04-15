В исследованных материалах возбудителей опасных инфекций не выявлено.

По данным мониторинга, во Владимирской области с 11 по 15 марта три ребёнка пострадали от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Всех несовершеннолетних покусали в областном центре. Юным владимирцам оказана медицинская помощь – насекомых вытащили, организовано медицинское наблюдение.Как уточнили в ведомстве, в исследованных материалах возбудителей опасных инфекций не выявлено.Напомним, что вытаскивать клещей самостоятельно не рекомендуется. Лучше обратиться в поликлинику по месту жительства.На исследование насекомых принимают во Владимире на улице Токарева, дом №5, кабинет №9.