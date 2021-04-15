Ежесуточная заболеваемость снова в небольшом минусе. Вчера на одного заражённого было больше. Общее количество познавших, что такое КОВИД-19 у нас теперь 31 005. В лидерах по приросту

Ежесуточная заболеваемость снова в небольшом минусе. Вчера на одного заражённого было больше. Общее количество познавших, что такое КОВИД-19 у нас теперь 31 005. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 18 заболевших за сутки). Всего с начала пандемии в областном центре теперь 7 102 переболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7