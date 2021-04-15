С 16 апреля на всей территории региона – особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин. Причина – резкое увеличение палов сухой травы.

С 16 апреля на всей территории региона – особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин. Причина – резкое увеличение палов сухой травы. По состоянию на 15-е апреля – их уже 83. Площадь ландшафтных пожаров составляет 126 гектаров. Оперативную обстановку с воздуха оценили главный спасатель области Алексей КУпин и вице-губернатор Роман Годунин. На вертолёте