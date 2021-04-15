В 2020 году спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил более половины своих доходов на благотворительность. Сумма пожертвований составила 46,8 миллиона рублей.

В 2020 году спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил более половины своих доходов на благотворительность. Сумма пожертвований составила 46,8 миллиона рублей.В прошлом году председатель ГД помог подшефным лицеям-интернатам для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот, домам престарелых на сумму 20,5 миллиона рублей. Пять миллионов Володин выделил на строительство служебного жилья для врачей и среднего медперсонала в Саратове.Еще 6.9 миллиона спикер Госдумы перечислил на помощь сельским приходам и монастырям Русской православной церкви. Два миллиона политик пожертвовал благотворительному фонду имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", сообщил источник в окружении председателя ГД.Более 3,3 миллиона рублей Володин выделил на изготовление скульптуры медицинской военной сестры в Саратове. 1,4 миллиона – на создание скульптур в парке села Дугино.На помощь приюту для бездомных животных "Рич" спикер выделил 1,3 миллиона рублей. "Также в 2020 году Володин оказывал адресную материальную помощь, общая сумма составила 6 млн рублей", – сообщил источник.Володин ежегодно направляет значительную часть доходов на добрые дела. С 2014 года спикер ГД пожертвовал на благотворительность свыше 266 миллионов рублей.Каждый год суммы пожертвований увеличиваются. В 2017 году Володин направил нуждающимся 25,5 миллиона рублей, в 2018-м – 38,8 миллиона, в 2019-м – уже 45,64.В конце 90-х Володин участвовал в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером, затем продал акции. Сегодня большая часть доходов спикера – прибыль от вкладов.