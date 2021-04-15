У переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 детей может произойти инсульт и возникнуть другие проблемы с центральной нервной системой. Об этом свидетельствуют результаты недавнего ..

У переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 детей может произойти инсульт и возникнуть другие проблемы с центральной нервной системой. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования учёных и врачей, опубликованные в одном из наиболее авторитетных научных журналов.Авторы исследования отмечают, что возникшие нарушения можно заметить только при магнитно-резонансной томографии (МРТ), но они чрезвычайно опасны. У 38 детей обнаружили поражения мозга, нервной ткани и позвоночника. Четверо из них позже скончались, а ещё у четверых возникла тромобишемическая болезнь, передаёт