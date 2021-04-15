В МЧС сообщают о 13 сгоревших строениях. 15 апреля днем вспыхнула деревня Першково Гусь-Хрустального района. К приезду первых пожарных уже горело порядка 8 построек – это и жилые дома, дачи, а

В МЧС сообщают о 13 сгоревших строениях. 15 апреля днем вспыхнула деревня Першково Гусь-Хрустального района. К приезду первых пожарных уже горело порядка 8 построек – это и жилые дома, дачи, а также различные хозпостройки. На борьбу с огнем были отправлены внушительные силы владимирских и даже подмосковных спасателей – 43 человека, 12 спецмашин, а также вертолет