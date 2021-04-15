ГК ВТБ Лизинг и ООО «Ремонтная компания «Новотранс» заключили агентский договор на сервисное обслуживание грузового подвижного состава. Договор был подписан в рамках проходящей в эти дни в ..

ГК ВТБ Лизинг и ООО «Ремонтная компания «Новотранс» заключили агентский договор на сервисное обслуживание грузового подвижного состава. Договор был подписан в рамках проходящей в эти дни в Москве 25-й Международной выставки TransRussia 2021. Согласно документу, ремонтная компания «Новотранс» будет отвечать за содержание в технически исправном состоянии 2146 вагонов ГК ВТБ Лизинг, включая их отслеживание, диспетчеризацию, плановые ремонты и сопровождение в эксплуатации.«Мы стремимся предлагать лучшие условия и эффективные решения для бизнеса наших клиентов. Чтобы наши партнеры получали максимальную выгоду от лизинга и от работы с нами, уже несколько лет делаем сделки в логике долгосрочной аренды, которая предполагает сервисное сопровождение вагонов. Обслуживание подвижного состава мы доверяем только проверенным партнерам, таким как Группа компаний «Новотранс», которая обладает необходимой экспертизой и материальной базой, что гарантирует высокий уровень поддержания состояния наших активов», - прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.«Эффективность проводимой холдингом «Новотранс» коммерческой политики, наличие опыта и необходимых компетенций в области технического содержания железнодорожного подвижного состава, а также прозрачное и понятное ценообразование стали ключевыми факторами, благодаря которым компания ВТБ Лизинг доверила нам свои вагоны. Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с ВТБ Лизинг по сервисному сопровождению вагонов и планируем развивать это стратегически важное для нас направление», - сообщил заместитель генерального директора по коммерции ООО «Ремонтная компания «Новотранс» Алексей Брагин.ГК ВТБ Лизинг стабильно занимает ведущие позиции на рынке железнодорожного лизинга, этот сегмент исторически является флагманом в бизнесе компании. На сегодняшний день ж/д портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 117 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.