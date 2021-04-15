Новый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-04-2021-vyshel-novyj-vypusk-muzejnyx-istorij-ot-vsmz.html" target="_blank">Вышел новый выпуск Музейных историй от ВСМЗ</a> - Новый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
[url=https://33live.ru/novosti/15-04-2021-vyshel-novyj-vypusk-muzejnyx-istorij-ot-vsmz.html]Вышел новый выпуск Музейных историй от ВСМЗ[/url] - Новый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.