Новый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Смотрите прямо сейчас выпуск совместного проекта ГТРК "Владимир" и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об интересных историях из музея - Николай Полидовец.