За 2020 год 38 депутатов Законодательного Собрания Владимирской области заработали 247 млн рублей. Народные избранники сдали декларации об имуществе и доходах. Документ на официальном сайте ..

За 2020 год 38 депутатов Законодательного Собрания Владимирской области заработали 247 млн рублей. Народные избранники сдали декларации об имуществе и доходах. Документ на официальном сайте регионального парламента.По сравнению с 2019 годом их доход сократился почти втрое. Годом ранее они отчитались о 772 миллионах рублей.