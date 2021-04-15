Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 31 005 человек.

Во Владимирской области на 15 апреля выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 18 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Муромском и Ковровском, по 5 - в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском, по 4 - в Киржачском, Александровском и Петушинском районах. Три человека оказались инфицированы ковидом в Суздальском, по 2 - в Меленковском, Собинском и Селивановском районах, по 1 - в Вязниковском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 31 005 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.