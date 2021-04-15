Записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Общественная организация "Милосердие и порядок", под председательством депутата Госдумы Григорий Аникеев, работает на благо жителей области. Самый актуальный проект организации - "Передвижные центры здоровья".Три передвижных медицинских комплекса работают на территории Владимирской области более пяти лет. Ежедневно услугами центров пользуются более трехсот человек! В комплексах установлено высокоточное оборудование. Консультацию ведут квалифицированные врачи из областного центра. Благодаря возможностям третьего передвижного центра здоровья жители региона могут пройти востребованное обследование - УЗИ сердца.Марина Бровцева, специалист УЗИ-сердца: «Передвижные центры - это большая помощь людям в плане сохранения здоровья. Работа нашего медицинского центра очень важна, потому что люди получают своевременную медицинскую помощь. Они могут получить здесь консультацию и рекомендацию кардиолога и при необходимости пройти УЗИ сердца».График выездов формируется по запросам жителей региона, общественных и профсоюзных объединений. В апреле специальный прием в городе Суздале организован по обращению районного профсоюза образования.Татьяна Фирсова, председатель суздальской районной организации профсоюза: «Я очень-очень благодарна организации нашей "Милосердию и порядок", нашему депутату Григорию Викторовичу вот за такие услуги. Передвижные медицинские центры очень важны, очень нужны, очень актуальны для Суздальского района».Марина Александрова, посетитель: «Передвижной центр здоровья - очень важный проект. Мне необходимо сделать УЗИ сердца и я очень благодарна врачам и всему персоналу за заботу и внимание, которое они нам оказывают. Мы всегда ждем с нетерпением приезда передвижного центра здоровья и очень благодарны за поддержку, которую оказывает своим землякам Аникеев Григорий Викторович».Задача передвижных центров здоровья - оказать своевременные и доступные медицинские услуги. Посетив специалиста вовремя, можно избежать тяжелых последствий и даже спасти свою жизнь!Григорий Аникеев, депутат Госдумы, председатель общественной организации "Милосердие и порядок": «Я постоянно нахожусь на связи с земляками. Получаю информацию о качестве работы передвижных центров здоровья. Проект "Передвижные центры здоровья" доказал свою востребованность и эффективность. Мы видим задачу, чтобы эта работа шла целенаправленно, чтобы люди знали: да, этот проект идет, к нам приедут, будут обследования, нам помогут, о нас позаботятся. И это ключевой вопрос. Мы работаем и будем работать на благо моих земляков».Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.