Особое внимание просим обратить и на эту информацию. В понедельник 18 апреля владимирский ОРТПЦ...

Особое внимание просим обратить и на эту информацию.В понедельник 18 апреля владимирский ОРТПЦ проведёт плановые профилактические работы на объектах связи в Муроме и деревне Быково Судогодского района. По этой причине с 2 до 11.00 по московскому времени будут перерывы в трансляции всех 20 каналов цифрового эфирного вещания. В том числе каналов Россия 1, Россия 24, а также Радио России и Маяк. В этот период наши программы доступны в кабельных сетях.