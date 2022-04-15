Скоро во Владимире расцветет пасхальное дерево. Десять тысяч деревянных яиц заготовили для...

Скоро во Владимире расцветет "пасхальное дерево". Десять тысяч деревянных яиц заготовили для жителей и гостей региона.Любой желающий мог забрать заготовку и раскрасить ее по своему желанию. 24 апреля на смотровой площадке у Успенского собора состоится открытие праздничного дерева, которое будет украшено работами жителей города. Организатор проекта - федерация баскетбола Владимирской области и баскетбольный клуб "Владимирские львицы". Акция проходит в областном центре уже в третий раз. Сегодня - последний день приема раскрашенных яиц.