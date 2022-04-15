15 апреля 2022 года в православном календаре значится день Тита чудотворца. В этот церковный праздник следует соблюдать обычаи и запреты.

15апреля 2022 года в православном календаре значится день Тита чудотворца. В этотцерковный праздник следует соблюдать обычаи и запреты.ИсторияДень Тита чудотворца — знаменательная дата для верующих,которые соблюдают христианские каноны. По традиции почитают одухотворенногосвятого, который посвятил жизнь Господу. Он жил в конце 8-го – начале 9 века. Сраннего возраста отрекся от мирских привязанностей и встал на религиозный путьв монастыре. Со временем послушник стал иноком, а уж затем за добрые дела иподвижничество снискал славу пресвитера.Благодаря крепкой вере и неотступной благодетели,преподобный Тит был наделен даром чудотворца. В народе церковный праздник в честьсвятого называют Тит Ледолом. Как правило, к 15 апреля замерзшие глыбы на рекахи водоемах беспрепятственно раскалывались.Что нельзя делать 15 апреля 2022 годаВ день Тита чудотворца принято соблюдать запреты, чтобыулучшить качество жизни. На Руси считалось, что нарушение устоев церковногопраздника навлекало на человека беды и неурядицы. Итак, 15 апреля 2022 годанельзя грустить, горевать, упиваться одиночеством и кормить ворон. Тем, ктоработает в сфере торговли, не рекомендуется брать выходной.Кроме того, православные люди должны ответственно отнестиськ своей постели. Белье к 15 апреля следует заменить на чистое и выглаженное. Нагрязной и изношенном спать по обычаям нельзя. Наволочку, простынь ипододеяльник рекомендовано окропить святой водой.Приметы и традицииКак и в любой другой церковный праздник нужно помогатьближним и словом, и делом. Важно помнить, что все живые существа стремятся ксчастью и равны перед Высшими силами. В день Тита чудотворца отриньте агрессиюи негатив, старайтесь принести окружающим как можно больше пользы. По традиции 15апреля стоит провести в дружной компании на позитиве.Народные приметы в эту дату связаны с погодой.Обратите внимание на природные явления, если верите в предсказания. Хорошуюрыбную ловлю в течение года предвещает отсутствие льда на реках 15 апреля. Вдень Тита чудотворца слышен крик перепела или глухаря — будет богатый сборхлеба. Воркование голубей — к теплой погоде. Вороны кружат в небе высоко — наулице будет ясно и солнечно.