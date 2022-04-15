С начала 2022 года «Ростелеком» зарегистрировал две системы собственной разработки, Единую интеграционную платформу (ЕИП) и NewTroubleTicketManagment (NTTM),в Едином реестре российских программ для

С начала 2022 года «Ростелеком» зарегистрировал две системы собственной разработки, Единую интеграционную платформу (ЕИП) и NewTroubleTicketManagment (NTTM),в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. Единая интеграционная платформа (ЕИП) — программно-аппаратный комплекс, включающий в себя всю необходимую инфраструктуру для взаимодействия между системами предприятия промышленного уровня, включая компоненты EnterpriseServiceBus (ESB), MasterDataManagement