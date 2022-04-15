Двое жителей Коврова сядут на скамью подсудимых за кражу из частного дома соседей по поселку. Следствием установлено, что в середине января 2021 года обвиняемые вступили в сговор с целью кражи

Двое жителей Коврова сядут на скамью подсудимых за кражу из частного дома соседей по поселку. Следствием установлено, что в середине января 2021 года обвиняемые вступили в сговор с целью кражи из частного дома. Они знали, что владельцы приезжают в дом только в летний период времени. Сообщники взломали замок и проникли в помещение, откуда похитили электрическую