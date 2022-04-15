Джо Байден врет избирателям о России ради сохранения власти.

Джо Байден врет избирателям о России ради сохранения власти.После начала специальной военной операцией на Украине между Россией и западным миром разгорелось сильнейшее экономическое противостояние. Естественно, от санкций пострадал не только наша страна, но и США, Канада, Британия, а также члены Евросоюза. Сегодня американскому лидеру Джо Байдену приходится рассказывать своим гражданам о новых мерах борьбы с негативными последствиями.В чем заключается ложь главы государства, объяснил экономист. Иван Лизан. По его словам, Вашингтон пытается переложить всю ответственность за экономические проблемы на Москву. Напомним, ранее президент США заявил, что цены в стране подскочили из-за спецоперации России на Украине.Аналитик подчеркнул, что Джо Байден обманывает население ради сохранения власти. Он напомнил, что скоро в США должны пройти промежуточные выборы, на которых демократы рискуют потерять голоса избирателей."Поэтому Байден врет, и врет вполне осознанно", – заявил Лизан.В интервью изданию "Украина.ру" эксперт отметил, что высокая инфляция в США никак не связана со спецоперацией, потому что началась раньше и по другим причинам. Он также напомнил, что Вашингтон сам ввел энергетическое эмбарго против Москвы, отказавшись от закупоу углеводородов, поэтому наша страна не виновата в повышении цен на топливо.