Заместитель главы города Владимир Ефимов рассказал о новых ваканциях в технополисе Москва.

Заместитель главы города Владимир Ефимов рассказал о новых ваканциях в технополисе "Москва".На предприятиях фармацевтической и медицинской отраслей открыты 80 вакансий. Специалисты требуются для работы в компаниях на площадках "Печатники" и "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". ОЭЗ сегодня не только расширяет существующие заводы, но и запускает новые.Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, 80 вакансий открыто в шести компаниях, действующих на базе технополиса. Причем, новые сотрудники требуются как крупным производителям, так и более маленьким компаниям. Основная направленность работы – производство товаров медицинской отрасли, уточнил чиновник."Резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тысячи рабочих мест, вложив в площадки более 20 миллиардов рублей. С запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти в два раза", — отметил Ефимов.Кстати, в кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики технополиса "Москва" действует порядка 30 компаний. При развитии производства они открывают новые возможности для молодых кадров и более опытных специалистов. Вакансии компаний ОЭЗ размещаются на столичном портале "".Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, эти компании производят лекарственные препараты для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний, вакцины, изделия для скорой медицинской помощи, средства для урологических и стомированных больных, дезинфекционное оборудование для лечебных учреждений.