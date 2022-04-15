Вчера академию посетила делегация педагогов и сотрудников общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа «МИР» (п. Доброград).

Вчера академию посетила делегация педагогов и сотрудников общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа «МИР» (п. Доброград).Ректор КГТА им. Дегтярева Лаврищева Елена Евгеньевна и директор школы МИР Силина Лада Владимировна подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии.Договор предусматривает проведение совместных образовательных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализацию проектных исследований и разработок, помощь вуза в профессиональном самоопределении учащихся.В ходе визита преподавателям школы МИР удалось пообщаться с преподавателями и учеными вуза. Гости посетили военный учебный центр, кафедру лазерной физики и технологии, лаборатории кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода, познакомились с разработками кафедры робототехники и комплексной автоматизации.«Важно уделять большее внимание установлению контактов между кафедрами вуза и кафедрами школы МИР. Это реальный способ повышения результативности профориентационной работы. Мы можем спланировать специальные форматы дополнительного образования на базе Центра инновационного развития школьников в КГТА и создать временные исследовательские объединения для учащихся научно-технической, естественнонаучной, направленностей», - отметила ректор академии Елена Евгеньевна Лаврищева.«Образовательная модель школы МИР позволяет нашим ученикам не только освоить обязательные темы, но углубленно изучить целый ряд предметов и межпредметные связи. Мы уделяем большое внимание проектной работе, развитию навыков и талантов каждого ученика. Стремимся заинтересовать, увлечь и привлечь молодёжь к занятиям наукой. У нас больше возможностей по выстраиванию удобного расписания, чем у общеобразовательных школ города, мы мобильны и готовы приехать на вашу площадку», - рассказала директор школы МИР Лада Владимировна Силина.«Приглашаем преподавателей и обучающихся школы МИР к участию в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проводимых КГТА для школьников», - предложила проректор по учебной работе и развитию Юлия Владимировна Смольянинова.Уверены, что подписание соглашения между сторонами станет стимулом для интересной и эффективной совместной работы.