Своих не бросаем. Жители Владимирской области продолжают помогать вынужденным переселенцам из...

Своих не бросаем. Жители Владимирской области продолжают помогать вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины.33-й регион приютил около тысячи восьмисот человек. Все они живут в пунктах временного размещения в разных городах и районах. Неравнодушные владимирцы собирают для переселенцев продукты, предметы личной гигиены, одежду.Филиал ВГТРК ГТРК "Владимир" не остался в стороне. Сегодня мы побывали в пункте временного размещения на Добросельской областного центра. В гостиницу профкурсов коллектив ГТРК "Владимир" направил фрукты, сладости, одежду. Здесь живут 240 человек. Почти 60 из них - дети и подростки.Поддержать вынужденных переселенцев можете и вы. Гуманитарную помощь для людей с Донбасса и Украины собирают во всех территориях.