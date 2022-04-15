В последнее время число залоговых квартир на рынке недвижимости в России увеличилось.

В последнее время число залоговых квартир на рынке недвижимости в России увеличилось.Люди массово избавляются от квартир, которые находятся в ипотеке. Как это сделать быстрее и проще, рассказали эксперты. Риелторы предложили новый способ для быстрой продажи вторичной недвижимости. Это те квартиры, за которые люди попросту не смогли выплатить ипотеку из-за финансовых проблем.При продаже таких квартир риелторы предлагают предоставлять новым покупателям те же условия, которые были у предыдущих собственников. Проще говоря, это переуступка ипотечной квартиры новому жильцу. При этом он приобретет квартиру, за которую уже частично выплачен кредит, а ставка на фоне нынешней наиболее выгодна.Сейчас такие квартиры перепродаются на новых условиях по текущей ставке ипотеки, что не всегда привлекает покупателя.Риелторы уже направили свое предложение по сохранению старой процентной ставки в ЦБ и правительство. Эксперты уверены, такие меры сделают жилье более доступным для россиян. Банки при этом ничего не теряют. Они лишь проверят нового клиента и продолжат получать деньги по старому договору ипотеки.Сейчас ипотечная ставка на рынке вторичной недвижимости колеблется от 17 до 24 процентов. Из-за этого спрос на квартиры падает. Людям такие условия по понятным причинам кажутся невыгодными.По сравнению с февралем, сейчас спрос на квартиры вторичного сегмента упал на 70 процентов.