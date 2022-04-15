Весеннее половодье может испортить предстоящие выходные дачникам. Некоторые любители загородного отдыха могут не дохать до садовых участков. Во Владимирской области продолжается весеннее

Весеннее половодье может испортить предстоящие выходные дачникам. Некоторые любители загородного отдыха могут не дохать до садовых участков. Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 15 апреля все реки вскрылись ото льда. Среднесуточные изменения уровней воды на реках области составили до 23-х см. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных