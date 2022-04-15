Устранение нарушений прав жителей контролируется горпрокуратурой.

В Александрове прокуратура добилась расселения аварийного дома 1850 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В городе Карабаново непригодной четырёхэтажке на улице Чулкова ютились 14 семей. Ещё в 2016 году постройка признана подлежащей сносу. Однако чиновники не спешили переселять людей.Осенью 2021 года прокурор подал иск в суд. У 10 семей администрация выкупила помещения, четыре постановили расселить.Устранение нарушений прав жителей контролируется горпрокуратурой.