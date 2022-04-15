Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Во Владимире на пожаре эвакуировали 10 человек, один пострадал. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 23-35 14 апреля поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме №20 на Суздальском проспекте. На место выехали 7 пожарных машин и 17 человек личного состава.«Наблюдался дым из окна 7-го этажа. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения людей и тушения огня. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. Эвакуировано 10 человек, из них 2 ребёнка», - уточнили в спасательном ведомстве.В результате ЧП пострадал мужчина 1983 года рождения. Дознаватель устанавливает причину случившегося.