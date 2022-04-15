В Минстрое России подготовили проект федерального закона об изменении в управлении коттеджными поселками.

В Минстрое России подготовили проект федерального закона об изменении в управлении коттеджными поселками.В последние несколько лет в России активно строились малоэтажные дома с собственной охраной выделенной территорией. Это привело к разрастанию коттеджных поселков, которые стоят отдельно от городов. Как правило вся инфраструктура в таких поселках является частной собственностью. Со временем встал вопрос о правовом регулировании таких территорий.Собственников домов предупредили об изменении формы управление такими территориями. Речь идет об изменении схем регулирования оплаты и содержания общего имущества в коттеджных поселках. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.Суд постановил, что в российском законе не регламентированы правовой статус и правила пользования собственностью в коттеджных поселках. А значит, среди собственников домов возникает много спорных вопросов, которые приходится зачастую решать через суд. Для Минстроя это стало толчком для разработки документа по регулированию территорий.Проектом закона определяется список имущества общего пользования в коттеджных поселках, в частности касаемые инфраструктуры и объектов общего пользования. Это котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, а также тротуары, парковки, спортплощадки и другое.