Накануне, 14 апреля, в 23-35 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Накануне, 14 апреля, в 23-35 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире, на Суздальском проспекте, дом 20.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент их прибытия наблюдался дым из окна 7-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага, спасения людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание на площади 8 кв. м.Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. На пожаре эвакуировано 10 человек, из них 2 ребенка. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1983 г. р.К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники, 17 человека личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причины происшествия устанавливаются.