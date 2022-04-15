Приговором Собинского городского суда Владимирской области Ермолаева Н.А. признана виновной в...

Приговором Собинского городского суда Владимирской области Ермолаева Н.А. признана виновной в хищении вверенного имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере.Как мы уже писали, установлено, что Н.А. Ермолаева, являясь директором Собинского психоневрологического интерната, с 6 марта 2017 года по 4 декабря 2018 года производила систематические закупки товаров для нужд интерната, после чего предоставляла в бухгалтерию фиктивные платежные документы, в которых стоимость товара была значительно выше закупочной цены, чем причинила ущерб учреждению на общую сумму 560 570 рублей.Судом Ермолаевой Н.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания на срок 2 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск, предъявленный прокурором. С Ермолаевой Н.А. в пользу Собинского психоневрологического интерната взыскан имущественный ущерб в сумме 560 570 рублей.Посчитав, что вина в инкриминируемом преступлении не доказана, Ермолаева Н.А. и ее защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке.Проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда 14 апреля 2022 года признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения, информирует пресс-служба областного суда.Фото: sobint.social33.ru