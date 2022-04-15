Рабочего приговорили к исправительным работам за пожар во Владимирском областном театре драмы. Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира вынес обвинительный

Рабочего приговорили к исправительным работам за пожар во Владимирском областном театре драмы. Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района города Владимира вынес обвинительный приговор 55-летнему жителю Владимира Ш., признанному виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 168 УК РФ, а именно уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источником повышенной