Со следующей недели во Владимирской области решением главы региона Александра Авдеева вводится...

Со следующей недели во Владимирской области решением главы региона Александра Авдеева вводится пожароопасный сезон.Он продлится до 18 октября. В течение этого периода вводятся ограничения на разведение костров - их разрешается разводить на расстоянии не менее пятидесяти метров от домов, предварительно выкопав небольшую яму. При разведении огня в металлической бочке, расстояние до зданий сокращается до двадцати пяти метров. Так же в МЧС рекомендуют собственникам домов очистить свои участки от прошлогодней травы и провести опашку.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- При подготовке к пожароопасному сезону собственникам земельных участков необходимо обратить внимание на подготовку минерализованных полос, опашку населенных пунктов не менее десяти метров - так как имеется сухая травянистая растительность в полях, в оврагах, возможно ее возгорание и распространение данного возгорания на населенные пункты. С этой целью делается опашка.