Её получат местные жители и раненые бойцы народной милиции.

Семь тонн гуманитарной помощи доставили из Владимирской области в ЛНР. Её получат местные жители и раненые бойцы народной милиции.В сборе груза большое приняли участие жители 21 муниципалитета региона, а также ковровские и владимирские предприятия и представители ветеранского движения. Для Донбасса собраны предметы бытовой химии, вещи и сладкие гостинцы. Ковровские школьники написали солдатам письма со словами поддержки и благодарности.«Тесное сотрудничество с Краснодонским районом Луганской Народной Республики длится уже пять лет. Ковров, Гороховец и Краснодон стали городами-побратимами», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Сбор посылок для военнослужащих будет продолжен.