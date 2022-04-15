Снежный покров толщиной до пяти сантиметров, сильный ветер и гололед ожидаются в Москве в субботу.

В предстоящую субботу, 16 апреля, в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см. Об этом 15 апреля сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.Так, в субботу в столице ожидается сильный ветер, а в воскресенье — заморозки и гололед.Впереди нас ждет очень сложная и неприятная погода, возврат зимы. С Запада надвигается теплый фронт, он сегодня накроет к вечеру Центральную Россию. В Москве в районе 15:00 начнется небольшой дождь, вечером усилится, станет ливневым, всю ночь будет поливать как из ведра. <...> Дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6–7 часов утра будут идти вперемешку с мокрым снегом, — цитирует Тишковца РИА Новости.В субботу дожди перейдут в мокрый снег. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров толщиной до 3–5 см.Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало, — отметил Тишковец.По словам синоптика, ночью ожидается +4...+6 градусов, а днем — +3...+5 градусов. Вечером температура начнет понижаться. Также в субботу ожидается штормовой ветер до 17 м/с.В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1–2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных, — подытожил синоптик.