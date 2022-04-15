Из-за погоды программа уборки может быть сокращена.

Субботник во Владимире состоится при любой погоде. Об этом сообщили в горадминистрации.Напомним, что уборка областного центра намечена на 16 и 23 апреля. По прогнозам синоптиков, завтра в городе будет ливень. В связи с этим власти подготовили два варианта развития событий.При хорошей погоде будут вестись работы по побелке деревьев и покраске бордюров. В худшем случае владимирцы выйдут лишь на уборку мусора. Участникам уже выдают перчатки, мешки и лопаты.За выходные все собранные отходы вывезут на свалку.