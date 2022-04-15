14 апреля 2022 года видеосервис Wink покажет заключительный эпизод сериала «The Телки» (18+), который уже стал самым популярным с начала 2022 года. В общей сложности семь серий посмотрели более 4

14 апреля 2022 года видеосервис Wink покажет заключительный эпизод сериала «The Телки» (18+), который уже стал самым популярным с начала 2022 года. В общей сложности семь серий посмотрели более 4 миллионов раз. Сериал по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева снят компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» и пополнил линейки Wink Originals и more originals. Зрители,