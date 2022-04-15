23 апреля в Государственном Кремлевском Дворце впервые пройдет турнир по спортивным бальным танцам Кубок Кремля – Гордость России. Организатор – президент Российского танцевального союза (РТС) и Евро-Азиатского танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – Газпромбанк (АО). Информационный партнер – ДНИ.РУ. В преддверии знаменательного события мы поговорили с участниками турнира по латиноамериканской программе среди профессионалов Тимуром Юсуповым и Валерией Реминой, финалистами чемпионата России 2022 и обладателями Кубка серии Гран-При России 2021.

23 апреля в Государственном Кремлевском Дворце впервые пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России". Организатор – президент Российского танцевального союза (РТС) и Евро-Азиатского танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – ДНИ.РУ. В преддверии знаменательного события мы поговорили с участниками турнира по латиноамериканской программе среди профессионалов Тимуром Юсуповым и Валерией Реминой, финалистами чемпионата России 2022 и обладателями Кубка серии Гран-При России 2021."Ощущение волшебного праздника"ТимурВ этом сезоне из заграничных турниров нам удалось станцевать только Dutch Open в городе Ассен (Нидерланды). Очень хотели поехать на UK (The United Kingdom Open Championships), но не смогли по состоянию здоровья, к сожалению. В России танцевали несколько турниров в Москве и Санкт-Петербурге.Конечно, сегодняшняя ситуация в мире диктует свои условия. В силу того, что турниров за границей для нас в ближайшее время не предвидится, наверное, всем будет нужно и важно танцевать в России. Я считаю, что можно продолжать развитие внутри страны. Организовывать больше крупных турниров, тренировочных сборов, различных масштабных мероприятий. Думаю, так и будет.ВалерияКонечно, у нас есть свои любимые российские турниры. Мы всегда с огромным удовольствием будем танцевать в Кремле, очень нравятся турниры Евгения Смагина и, конечно, чемпионат РТС.ТимурДа, Crystal Ball Евгения Смагина нам всегда нравился и Russian Open Dance Festival, который он впервые в этом году провел, тоже получился интересным и очень атмосферным. Собралось много пар, отличный зал, свет, музыка. А чемпионаты РТС хороши тем, что на них приезжают вообще все, это очень большое, я бы даже сказал грандиозное событие для России. В этом году от чемпионата остались самые хорошие впечатления. Качественная организация, живая публика, приятно танцевать.ВалерияДа, я чувствовала, что происходит какое-то потрясающее событие. Свет, музыка, зритель. Ощущение волшебного праздника."Это здорово и правильно, если танцуешь для себя, в свое удовольствие"ВалерияКонечно, если будут появляться новые интересные турниры, даже в регионах, мы постараемся их посетить.ТимурНо пока что для профессионалов это в основном Москва и Санкт-Петербург. Как будет дальше, посмотрим. Все зависит, безусловно, от количества пар, которые будут собираться на том или ином событии.ВалерияДалеко не все начинающие танцоры сразу ездят за границу. Поэтому, я думаю, что для них сейчас ситуация может даже к лучшему складывается. Больше соревнований внутри страны — это плюс для молодежи, отличная возможность постоянно расти и развиваться. А проблема ограничений участия в международных соревнованиях больше касается тех, кто уже имеет имя в танцевальном мире и свою историю зарубежных турниров. Вот здесь уже есть некоторая сложность.ТимурНаверное, у кого-то из танцоров может пропасть настроение, мотивация. Я думаю, тут дело в том, что у нас это было, и вдруг этого нет. Вопрос привычки тоже имеет значение. Мне кажется, все постепенно осознают, примут ситуацию, смогут переключиться на то, что в ближайшее время придется развиваться в рамках нашей страны. С этим можно справиться ментально и настроиться именно на такое развитие. Ведь это здорово и правильно, если танцуешь для себя, в свое удовольствие, не важно где. Мы занимаемся этим, потому что мы это любим. А если так, то нас ничего не должно останавливать.Что касается «сегодняшнего дня», то я не стремлюсь сразу перестраивать свои планы, не принимаю резких решений, а больше плыву по течению.ВалерияСложно повлиять на что-то. Многое от нас не зависит.ТимурОстается ориентироваться на то, что происходит и делать все возможное из предложенного. Сравнивая сегодняшнее время с пандемией 2020 года, можно смело сказать, что сейчас турниров гораздо больше именно внутри страны. Все нормализовалось, стало как раньше, до карантинов и qr-кодов. Если ситуация позволит выезжать на заграничные турниры, естественно, все начнут снова это делать. Поэтому смотрим, что дальше, и действуем по ситуации."Настрой — показать лучшее, на что мы способны"ТимурМы танцевали в Кремле пока только один раз. Это было в июле 2021 года. Естественно, это грандиозное событие. Я всегда мечтал там станцевать. Это невероятная атмосфера — торжественная, праздничная. Думаю, многие танцоры со мной согласятся, что это впечатляющее событие. Следующий турнир в Кремле, несколько раз переносили. И когда, наконец, через неделю после UK он состоялся, к сожалению, у нас не получилось там станцевать. Сейчас мы настроены позитивно, надеемся, что у нас не будет никаких проблем, и нам удастся вновь выйти на этот легендарный паркет. Конечно, мы ждем тех же ярких эмоций и впечатлений, которые нам уже однажды удалось там получить от зала, от зрителей, от атмосферы. Я понимаю, что сейчас в Кубке Кремля будут участвовать в основном только российские пары, но от этого на паркете прохладнее не станет! Лучшие пары чемпионата РТС, та же борьба, тот же настрой — показать лучшее, на что мы способны.ВалерияХорошо, что у нас в России очень много пар высокого уровня, с ними приятно соревноваться и развиваться вместе. Здоровая конкуренция подразумевает прогресс и никому еще не навредила.***ТимурОрганизаторам Кубка Кремля я пожелаю продолжать также хорошо делать свое дело. А публике и участникам я всегда желаю получить удовольствие от момента, ярких эмоций, приятных переживаний, чтобы турнир остался в памяти у всех танцоров и зрителейВалерияЖелаю всем быть здесь и сейчас, быть в отличном настроении, наслаждаться процессом искренне и с любовью!Официальный сайтБИЛЕТЫKASSIR.RU +7-495-730-73-00CONCERT.RU +7-495-198-11-33