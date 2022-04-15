У трехмесячного Данила Кучерова редкое заболевание - деформация черепа. Малыш уже пережил операцию,...

У трехмесячного Данила Кучерова редкое заболевание - деформация черепа. Малыш уже пережил операцию, и теперь ему требуются специальные шлемы. Без них у него могут быть задержки в развитии - вплоть до потери зрения. Помочь трехмесячному Данилу вместе с "Русфондом" можете и вы, зрители нашего канала.Данилу нет и четырех месяцев, а он уже пережил серьезную пятичасовую операцию на череп. Неправильно сросшиеся швы или скафоцефалия - такой диагноз почти сразу после рождения услышали родители Анастасия и Денис Кучеровы. Малыш плохо спал, много плакал, и мама обратила внимание на необычную форму головы Данила.Денис Кучеров, отец Данила:- Неправильной формы череп. Она и сейчас у него немножко осталась. Здесь немного выпуклость. Лоб выделялся. И на затыльной части у него был такой как гребешок.За операцию малыша взялся московский нейрохирург. Он разъединил сросшиеся швы и восстановил нормальную форму черепа. Но чтобы косточки Данила снова не соединились, нужен специальный шлем. Носить его нужно ежедневно почти год.Анастасия Кучерова, мать Данила:- Шлем не дает срастаться, и голова принимает нужную форму. Косточки фиксирует. Чтобы у ребеночка все развивалось. Без этого шлема вся работа нейрохирурга - насмарку. А эти шлемы очень дорогие, ребеночек растет, их нужно несколько.Головной мозг у ребенка растет до двух лет. По словам родителей, повезло, что заметили отклонения вовремя. Если вмешаться своевременно, есть шанс, что ребенок будет развиваться нормально. Поэтому на шлем - вся надежда Анастасии и Дениса.Анастасия Кучерова, мать Данила:- Если вовремя все это не делать и шлем не носить, тогда получается, что у ребенка идет отставание в развитии. Потому что мозг будет расти, а кости не будут давать расти. И для детей это очень опасно, многие теряют зрение, потому что это давит на мозг.Стоимость лечения - 201 тысяча 70 рублей. Для помощи Данилу отправьте СМС на номер 5542 со словом "ДЕТИ" и любую сумму. А владельцы айфонов и телефонов с платформой "андроид" могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи доступны на сайте Русфонда.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”