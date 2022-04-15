Во Владимире завершились командно-штабные учения МЧС. В финальный день спасатели отработали тушение...

Во Владимире завершились командно-штабные учения МЧС. В финальный день спасатели отработали тушение лесного пожара в Суздальском районе.Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- В рамках третьего этапа всероссийских учений в шесть утра была получена федеральная вводная о возгорании лесного массива в Суздальском районе, в населенном пункте Сокол с дальнейшим распространением на поле и с дальнейшим распространением на населенный пункт.Общая площадь условного пожара составила 27 гектаров. Сотрудники МЧС эвакуировали на вертолете детей из нескольких соседних населенных пунктов и приступили к ликвидации огня. Всего в трехдневных учениях приняли участие 900 человек и 400 единиц техники.