В регионе ото льда вскрылись все реки. В том числе Нерль. Но разлив этой весной не рекордный. Какой...

В регионе ото льда вскрылись все реки. В том числе Нерль. Но разлив этой весной не рекордный. Какой путь ждёт паломников и туристов до всемирно известной церкви Покрова на Нерли? И что изменится в историко-ландшафтном комплексе? Расскажет Любовь Клюквина.В этом году в Боголюбове паводка не боятся. Старица разлилась, Клязьма и Нерль поднялись, но до показателей рекордного 15-го года далеко.Владимир Андреев, директор историко-ландшафтного комплекса «Боголюбовский луг. Храм Покрова на Нерли»:- Земля была промерзшая и сухая, и вот снег, который растаял, а снега было довольно-таки много, он впитался в эту землю, и такого разлива, даже по сравнению с 2021 годом, в этом году нет.Но впереди другая серьезная проблема - пал травы. Сотрудники историко-ландшафтного комплекса уже запаслись противопожарной формой. Пламя на заповедном лугу, в первую очередь, выходят тушить сами.Владимир Андреев, директор историко-ландшафтного комплекса «Боголюбовский луг. Храм Покрова на Нерли»:- После того, как 144 наименования травы отцветут, только тогда мы косим. Но сам луг, рельеф, очень-очень тяжелый, есть места, где все-таки не скошено, хотя мы и ручное сенокошение применяем, но безответственные люди иногда просто окурок бросят или специально подожгут.Старый железнодорожный мост - на балансе администрации Суздальского района. По инициативе хранителей боголюбовского луга уже давно для удобства посещения храма пожилыми и инвалидами здесь установили скоростные лифты. Но они могут работать только при температуре выше плюс 8-ми. При этом ежегодно сюда приезжают свыше двухсот тысяч туристов. И возможность посетить храм Покрова на Нерли должна быть у каждого. Один из самых преданных гостей обители - Иеромонах Афанасий из Нижегородской области.Афанасий, иеромонах, насельник Городецкого Федоровского мужского монастыря Нижегородской области:- Покрова на Нерли, наверное, самый совершенный храм в истории русского зодчества. Здесь, во-первых, начинался исток нашей государственности русской. Тут все сочетается: природа, архитектура и вот этот покой особый. Все находится в гармонии.Вместе с Епархией два года назад было принято решение о благоустройстве территории возле всемирно известного храма. Пешеходную тропу доведут до церкви Покрова. Путь будет устлан ростовским горным камнем.Владимир Андреев, директор историко-ландшафтного комплекса «Боголюбовский луг. Храм Покрова на Нерли»:- Экспертиза местная уже сделана. Проходит согласование Министерства культуры памятник ЮНЕСКО. С божьей помощью, я все-таки думаю, что в этом году мы этот проект осуществим. Оставлять в том виде, в котором сейчас, по-моему, это очень-очень неправильно.А пока отсутствие большой воды - прекрасная возможность созерцать. По словам туристов, говорить здесь бессмысленно. Надо чувствовать.Любовь Клюквина, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”