В руководстве заверили, что предприятие продолжит работать.

Александр Авдеев посетил завод «Ютекс», расположенный в Камешковском районе. Предприятие - один из самых известных российских производителей линолеума.Производство работает в штатном режиме, но импортного сырья хватит лишь до конца мая. Сценариев развития событий - несколько.«Мы давно предпринимали шаги, чтобы избавиться от импортозависимости. Будем находить альтернативу. Работать мы продолжим. У нас есть ответственность. «Ютекс» – это 360 сотрудников, большая часть которых живёт в районе», − отметил генеральный директор Юре Зупин.Для улучшения качества жизни работников компания берёт на себя социальную нагрузку. Она реализует проекты благоустройства зон отдыха, создания детских площадок и велопарковок возле школ. «Ютекс» помогает камешковской футбольной команде и женской баскетбольной во Владимире.«Местная власть должна выстраивать конструктивный диалог с предприятиями – помогать им развиваться и вовлекать их в развитие территорий», − подчеркнул врио губернатора.Добавим, что сейчас в цехах организации выпускается более 1300 видов напольных покрытий на вспененной ПВХ-основе.