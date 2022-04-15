Александровская городская прокуратура добилась расселения 14 семей из аварийного дома. В Карабаново 14 семей, проживающих в стоквартирном четырехэтажном доме 1850 года постройки, расселили из

Александровская городская прокуратура добилась расселения 14 семей из аварийного дома. В Карабаново 14 семей, проживающих в стоквартирном четырехэтажном доме 1850 года постройки, расселили из аварийного жилья. Дом признали аварийным еще в середине 2016 года. Он подлежит реконструкции со сроком расселения до 1 января 2021 года, а впоследствии – сносу. Городской прокурор направил исковое заявление в суд