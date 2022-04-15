На допросе он признался в убийстве.

В Коврове осудили 40-летнего мужчину, который соперника из ревности. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 4 сентября мужчина приехал к бывшей гражданской жене, чтобы поздравить дочку с днём рождения.«Около её дома он увидел молодого человека. Между ними началась ссора, во время которой ревнивец нанёс 22-летнему парню три удара ножом в шею. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия», - уточнили в Следкоме.Душегуб скрылся, но уже через 15 минут его задержали. На допросе он признался в убийстве.С учетом всех обстоятельств, суд приговорил мужчину к 8 годам и 9 месяцам колонии.