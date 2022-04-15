В Муроме сожитель украл деньги с банковского счет своей возлюбленной. В конце марта 2021 года 46-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России

В Муроме сожитель украл деньги с банковского счет своей возлюбленной. В конце марта 2021 года 46-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты. Женщина пояснила, что обнаружила перевод 32 тысячи рублей со своего расчетного счета на неустановленный номер. Она денежных операций не проводила.