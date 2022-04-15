Первый творческий вечер литератора, члена Союза журналистов. В областной библиотеке собрались те,...

Первый творческий вечер литератора, члена Союза журналистов. В областной библиотеке собрались те, кто любит поэзию Андрея Филинова. Его сборник "Стихи разных лет" стал победителем регионального конкурса "Книга года-2021". Репортаж Веры Куликовой.Музыкальное приношение юбиляру от детской хоровой капеллы Центра классической музыки. Слова Андрея Филинова, музыка Антона Филинова. Хормейстер капеллы Ирина Королёва уверяет, все таланты в семье - от бабушки Клеопатры Евграфовны Рябченко. Она была педагогом с большой буквы, рассказывает старшая сестра Андрея Филинова.Ирина Королёва, старшая сестра Андрея Филинова, хормейстер детской капеллы Центра классической музыки:- Как Арина Родионовна Пушкину, так она нам прививала любовь к музыке, любовь к литературе, и Андрей Николаевич уже в 5 лет очень красиво читал стихи Есенина "Поет зима, аукает" - до проникновенных слёз!Писать собственные стихи Андрей Филинов начал еще в 5 классе. С тех пора поэзия его не отпускает. К своим 65 выпустил несколько сборников.Андрей Филинов, литератор, член правления областной организации Союза журналистов России:Весна, конечно, будет для юных Афродит,А нас и не разбудит, и не разбередит!Воздали полной данью за жаркие года.Пришло похолодание.Настанут холода.Среди гостей вечера - давние друзья-поэты. Студийцы литобъединения Владимира Краковского. Дружбу они хранят до сих пор. Читают книги друг друга, обсуждают. Новый сборник Андрея Филинова "Стихи разных лет" - победитель регионального конкурса "Книга года".Вадим Забабашкин, член Союза писателей России:- Это удивительная книга. Она, с одной стороны, книга избранных стихотворений, с другой - тематическая книга, что бывает очень редко! Но там всё в одну тему, в одну точку! Время во всех ипостасях.Андрей Филинов известен и как автор пьес. Тесно работает с театрами драмы. Владимирским академическим и городским Александровским.Николай Горохов, народный артист России:- Сейчас попал с ним в очень необычное пространство. Я сыграл спектакль "Небесный Иерусалим", где, собственно, автор Андрей Филинов. Это спектакль необыкновенного пространства. Псалмы, псалтири рифмуются и очень рифмуются через человеческое сердце и через человеческую душу!Спектакль "Небесный Иерусалим" поставил режиссер Алексей Чернобай. Подчёркивает: публика хорошо принимает постановку.Алексей Чернобай, художественный руководитель Александровского городского театра драмы:- Я прочел, наверное, достаточно большое количество прекрасных стихов великого для меня, простого, ясного русского поэта, потому что для меня это трогательно, потому это русское слово!О творчестве Андрея Филинова коллеги говорят: "Он не ищет поэзию в мире, он находит её под ногами".Вера Куликова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”