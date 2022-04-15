Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - С чистого листа Ужасы остались позади. Новую жизнь они...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- С чистого листаУжасы остались позади. Новую жизнь они начинают в Александровском районе. О чём рассказывают переселенцы из Мариуполя?- Шанс на жизньРедкое, но излечимое заболевание. Подарим шанс трехмесячному Данилу Кучерову из Суздальского района!- Мысли о РоссииМысли о современной России и её будущем. Владимирский филиал РАНХиГС посетил известный писатель Александр Проханов.