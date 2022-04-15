Ущерб оценили в 118 млн рублей.

Во Владимире 55-летнего признали виновным в пожаре, который произошёл в Драмтеатре в 2020 году. Подробностями поделилась официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Находясь на техническом этаже, мужчина занимался текущим ремонтом освещения балкона и зрительного зала. Для работы он использовал кустарно изготовленный электрический сварочный аппарат, являющийся источником повышенной опасности.«В результате его преступной неосторожности в здании произошёл пожар, в ходе которого уничтожено и повреждено имущество, оборудование, отделочные покрытия и конструктивные элементы», - пришли к выводу прокуроры, а затем и мировые судьи.Ущерб оценили в 118 млн рублей. При этом на восстановление театра потратят 811 млн рублей.Виновному назначили полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.